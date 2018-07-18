ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Украинские бойцы 18 июля 2014 освободили часть Луганска. Фото из открытых источников

Украинские военные 18 июля 2014 года освободили от боевиков часть города Луганск.

Под контролем ВСУ оказались юго-восточные районы города, сообщил тогдашний министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей.

В ходе контрнаступления военные разблокировали Луганский аэропорт, который с апреля 2014 удерживали террористы.

Уже на следующий день силами Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины была начата совместная операция по освобождению стратегически важного транспортного узла Лисичанско-Северодонецкого агломерации. В течение 2 дней силовыми структурами Украины розвернуты огневые позиции в пригородах Попасной, Рубежном и Северодонецке, а уже 21 июля - одновременно с 3-х сторон начата военная атака по замкнутым в кольцо пророссийским боевикам в оккупированных населенных пунктах агломерации.

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14 августа ВСУ освободили от боевиков пгт Новосветловка Краснодонского района Луганской области. Таким образом, полностью было перекрыто автосообщение между Луганском и другими подконтрольными незаконным вооруженным формированиям территориями, в том числе пограничным пунктом "Изварино" на границе с РФ.

Местные боевики, подкрепленные регулярными войсками РФ, нанесли контрудар. Город оказался под контролем пророссийских сил.