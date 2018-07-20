ВСУ освободили от террористов город на Луганщине

Четыре года назад от боевиков освободили город Рубежное Луганской области. Фото: zik.ua

ВСУ освободили от боевиков город Рубежное Луганской области. 20 июля 2014 года две колонны украинских войск, одна - со стороны Старой Краснянки, другая - со стороны Варваровки мимо чулочной фабрики, прошли через Рубежное к Воеводовке.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Несмотря на сопротивление террористов, сегодня украинские вооруженные силы заблокировали город Рубежное Луганской области и сейчас идет его освобождение от боевиков.

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Украинская армия, несмотря на сопротивление боевиков, которые продолжают получать высокоточное оружие и тяжелую технику из России, продолжает наступление и освобождает от этого нашествия территорию государства, восстанавливая порядок и жизнедеятельность в городах и селах Украины", - подытожил Петр Порошенко.

22 мая 2014 близ города Рубежного Луганской области в засаду пророссийских боевиков попала 5-я рота 2-го батальона 30-й механизированной бригады, которая двигалась через мост автодорогой в направлении города Новодружеск. Погибли 3 человека, еще 5 человек - тяжело ранены.