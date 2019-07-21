Возле пропускного пункта "Майорское" нашли арсенал боеприпасов

У КПВВ "Майорское" обнаружили 12 взрывоопасных предметов. Фото: Facebook

На Донбассе возле пропускного пункта "Майорское" обнаружили 12 взрывоопасных предметов.

Сейчас пиротехники проводят дальнейшее обследование прилегающей к КПВВ территории. Об этом сообщил глава ДСНС Николай Чечеткин в Facebook.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ДСНС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. Пиротехническими подразделениями ДСНС проводится дальнейшее обследование территории ", - об этом сообщил глава ДСНС Николай Чечеткин в Facebook.

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20 июля боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.