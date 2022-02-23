Вожаки так называемых ЛНР и ДНР обратились к Путину и потребовали, чтобы ВСУ покинули границы областей

Главы так называемых ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ.

Во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фотографиях обращений видно, что их написали еще вчера – 22 февраля.

Обращение глав псевдореспублик к Путину

Обращение глав псевдореспублик к Путину Обращение глав псевдореспублик к Путину

Главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть якобы "их" территорию и вывезти свое оружие.

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"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вооруженные формирования Украины. Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", – заявил Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Президент России Владимир Путин сейчас может искать повод для оккупации всей Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.