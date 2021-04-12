Военные сообщили последние новости с передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, неподалеку Невельского противник обстрелял позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Неподалеку Зайцево и Шумов обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 12 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

От июля 2020 за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли 5 украинцев. Но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников. При этом, Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса. А хочет решить конфликт мирным путем.