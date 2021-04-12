Военные сообщили последние новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 702
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 945
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2574
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1062
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2538
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1998
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
10
6
6
8
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Видео
Все видео
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2574
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 711
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 351
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 07:49

Военные сообщили последние новости с передовой

  Комментировать
Военные сообщили последние новости с передовой
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, неподалеку Невельского противник обстрелял позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навсегда 24: имя и фото убитого на Донбассе солдата

Неподалеку Зайцево и Шумов обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 12 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

От июля 2020 за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли 5 украинцев. Но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников. При этом, Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса. А хочет решить конфликт мирным путем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные сообщили последние новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Осада крепости продолжалась четыре месяца

Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 15219
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 14382
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 10755
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 8091
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 5742
Донбасс
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 270
С начала года на Донбассе погибли 26 военнослужащих
С начала года на Донбассе погибли 26 военнослужащих Просмотров: 27
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
 Просмотров: 837
Кремль снова угрожает защитой русскоязычных
Кремль снова угрожает защитой русскоязычных Просмотров: 828
Навсегда 24: имя и фото убитого на Донбассе солдата
Навсегда 24: имя и фото убитого на Донбассе солдата Просмотров: 792
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
Голосов: 10855
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть