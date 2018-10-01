Военные сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе за день было 5 обстрелов. Фото: JKl

В течение дня боевики 5 раз обстреливали позиции украинских военных. К счастью, обошлось без потерь.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, сепаратисты ни применяли. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали двоих боевиков, которые пополнили "200-й батальон"

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих не было.

В городе Горняк Донецкой области построили новую телевизионную башню высотой 190 метров. Она будет предназначаться для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.