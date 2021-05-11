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вторник, 11 мая 2021 07:31

Военные рассказали о ситуации на передовой

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Военные рассказали о ситуации на передовой
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Враг бил из запрещенных калибров. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет, сообщили в штабе ООС.

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"Неподалеку Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Опытного - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Старогнатовки противник дважды обстрелял из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде Авдеевки, Южного и Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 11 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения. Он признал свою причастность к незаконным группировкам. Задержанный боевик - уроженец Горловки, Донецкой области. Его задача состояла в получении информации о расположении, силах и средствах украинских военных.

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Дата
11
мая

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