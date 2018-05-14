Во время службы на Донбасе погиб контрактник

Денис Остроушко из Селидово призван на службу в 2017 году / фото: "Орбита"

При исполнении служебных обязанностей погиб солдат военной службы по контракту Денис Остроушко.

23-летний военный погиб 12 мая, передает телеканал "Орбита".

Остроушка призвал Покровско-Селидовский ОМВК в 2017 году. Военнослужащий проживал в Селидово, холост, осталась мать.

Об обстоятельствах смерти не сообщают.

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Прощание состоится по адресу: Селидовский дом культуры, ул. Маяковского, 6. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Во львовском госпитале утром 12 мая умер военный 95-й бригады ВСУ 45-летний Сергей Горбач. Медики диагностировали у него инсульт. Во львовском госпитале ему сделали операцию, после этого появилась надежда на выздоровление. Однако спустя несколько дней спустя военный ушел из жизни.