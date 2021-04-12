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понедельник, 12 апреля 2021 15:07

Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
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Съемочная группа телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем, а также на железнодорожной станции Масловка, где около украинской границы разгружают эшелоны с техникой.

Британские журналисты показали в сюжете на YouTube снимки со спутника, которые демонстрируют масштабы развертывания лагеря, а также кадры движения техники возле него.

"Спутниковые снимки и свидетельства доказывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что такое перемещение – простые учения", – говорится под видео.

Фото: Sky News

Код 76 на государственных номерах военных грузовиков свидетельствует о том, что они прибыли из центрального военного округа РФ, то есть минимум за 1,1 тыс. км. На станции Масловка к югу от Воронежа есть небольшой военный городок, с несколькими грузовиками и палатками. Поляна перед станцией изрыта траншеями из-за постоянной разгрузки военной техники, которую затем свозят на ближайший полигон. Военно-полевой лагерь россиян тянется примерно на 2,4 км и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Те утверждают, что сооружение лагеря началось в конце марта.

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Украине могут навязать сценарий, при котором конфликт на Донбассе может быть решен военным путем. Военный сценарий на Донбассе будет представлять угрозу для тысяч мирных жителей, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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