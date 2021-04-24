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суббота, 24 апреля 2021 15:05

В ВСУ назвали количество больных на Covid-19

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В ВСУ назвали количество больных на Covid-19
В ВСУ зафиксировали 70 новых случаев коронавируса. Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За последние сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев заболевания коронавируса.

31 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего на Covid-19 болеет 1800 человек. На изоляции находится 392 человека.

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За время пандемии выздоровели 22479 человек, летальных случаев - 77.

С начала вакцинации в ВСУ 43838 человек получили 1 дозу вакцины. В частности, 3136 военных медиков.

За минувшие сутки на коронавируса прививали 497 человек.

12711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников

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