В ВСУ назвали количество больных на Covid-19

За последние сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев заболевания коронавируса.
31 человека госпитализированы в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Всего на Covid-19 болеет 1800 человек. На изоляции находится 392 человека.
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За время пандемии выздоровели 22479 человек, летальных случаев - 77.
С начала вакцинации в ВСУ 43838 человек получили 1 дозу вакцины. В частности, 3136 военных медиков.
За минувшие сутки на коронавируса прививали 497 человек.
12711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников
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