В ОБСЕ рассказали, как Россия выдает сербского боевика за своего журналиста

В Сербии Беричу грозит уголовная ответственность. Фото: из открытых источников

Делегация Украины на заседании Форума ОБСЕ рассказала, как сербский снайпер Деян Берич, воевавшего на Донбассе против наших войск, стал "журналистом", аккредитованным при МИД РФ.

"Мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили - что это за человек. В любом случае он не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он - военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью выработки пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины и ВСУ частности", - заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, об этом сообщает Укринформ.

Присутствующие на заседании в деталях ознакомились с "боевым путем" наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил на Донбассе. Узнали и о награды снайпера от официальных учреждений РФ за убийства украинский.

Российская сторона прикрывает военного преступника от правосудия. Ведь, по законодательству Сербии, он надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.

"На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он отметил, что уголовный кодекс Сербии предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте за рубежом, как и еще больший срок - за организацию участия других лиц в войне или вооруженном конфликте в другой стране во что именно и подпадает Деян Берич. по просьбе сербского представителя мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу", - сказал украинский дипломат.

Ранее в ходе заседаний Форума российская делегация приводила цитаты "сербского журналиста" Деяна Берича в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелы украинским военными мирных городов на Донбассе.

Уроженец Сербии Деян Берич, позывной "Деки", с 2014 года был в составе российских оккупационных войск во время аннексии Крыма, а позже воевал снайпером в Донбассе в ДНР. С декабря 2018 Берич позиционирует себя как якобы журналист одного малоизвестного российского интернет-издания, находясь при этом на официальных брифингах МИД РФ и действуя в интересах российской пропаганды.