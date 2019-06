В МИД отреагировали на выдачу российских паспортов на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины начало выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной территории Донбасса назвали сознательно провокационным актом.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

"Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - сообщила Зеленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русский мир" убивает: рассказали трагическую историю семьи на Донбассе

The Kremlin regime and its puppets start to fast track Russian citizenship for Ukrainians in the occupied territories of #Donbas. A deliberately provocative act, which Ukraine and the entire civilized world will never recognize. Keep on working on further #SanctionsAgainstRussia