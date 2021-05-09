В Коростене попрощались с разведчиком, который погиб на Донбассе

В городе Коростень, Житомирская область, состоялась церемония прощания с разведчиком 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й ОМБр Сергеем Коробцовым.

Солдат погиб 6 мая у Песков Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ. Об этом сообщает Коростенская райгосадминистрация.

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"За свои неполные 23 года Сергей Коробцов сделал больше, чем другие люди за всю свою жизнь. Не успел только вырастить сына и охватить своей любовью родителей", - говорится в сообщении.

Погребение состоялось в селе Ушомир Коростенского района.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе поселка Пески, в Донецкой области, 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов. Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения.