В ДНР ходят слухи об аресте Пушилина

Главаря ДНР Дениса Пушилина посадили под домашний арест.
Информация об этом появилась в соцсетях оккупантов, сообщает УНИАН.
По предварительной информации, арест Пушилина связан с намерением Москвы заменить своих ставленников. Считается, что главарь террористов стал неудобным для Кремля. Все потому, что во время своей поездки в РФ заявил, что так называемая Донецкая народная республика присоединится к России.
Сообщения об аресте Пушилина пока официально не подтвердили.
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Летом появилась информация о намерении России ликвидировать Пушилина за кражу выделенных для ДНР денег. Рассказал об этом блогер Фашик Донецкий. По его словам, такая информация поступила от инсайдеров военной разведки.
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