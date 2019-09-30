В ДНР ходят слухи об аресте Пушилина

Пушилин стал неудобным для Кремля. ФОТО: unian.ua

Главаря ДНР Дениса Пушилина посадили под домашний арест.

Информация об этом появилась в соцсетях оккупантов, сообщает УНИАН.

По предварительной информации, арест Пушилина связан с намерением Москвы заменить своих ставленников. Считается, что главарь террористов стал неудобным для Кремля. Все потому, что во время своей поездки в РФ заявил, что так называемая Донецкая народная республика присоединится к России.

Сообщения об аресте Пушилина пока официально не подтвердили.

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Летом появилась информация о намерении России ликвидировать Пушилина за кражу выделенных для ДНР денег. Рассказал об этом блогер Фашик Донецкий. По его словам, такая информация поступила от инсайдеров военной разведки.