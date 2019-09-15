В Черкасской области попрощались с 21-летним воином Александром Линчевским

Александр Линчевский погиб от пули снайпера

В субботу 14 сентября, около 5 часов утра, павшего под Волновахой бойца тридцать шестой отдельной бригады морской пехоты Александра Линчевского, встретили на Шполянщине. Последний путь нашего земляка в родной дом был устлан свечами вдоль дороги в деревни Сигнаевка и Матусов. Участники АТО, волонтеры, представители местных общин, жители села, молодежь и все неравнодушные со слезами на глазах встречали кортеж с телом погибшего Героя. Ему был всего 21 год.

Сообщает provce.ck.ua

Выразить свои соболезнования семье покойного приехали собратья павшего Героя, участники АТО, волонтеры, представители местной и районной власти, военнослужащие.

В тот же день с трогательными почестями похоронили Украинский Воина в родном селе Матусов, где он родился и вырос, откуда пошел защищать Родину. Сотни земляков: жители общины, района, участники АТО, одноклассники в этот день собрались в Матусове, где вырос и мужал Александр.

В последний путь проводили Александра заместитель командира воинской части А2777 майор Погорелый В.М., заместитель командира бригады подполковник Ломтев Р.В. и боевые товарищи. Тело Героя, покрытого живыми цветами, несли его побрить - участники АТО.

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Похоронили Александра Линчевского с воинскими почестями на Аллее Славы у могилы воина - пограничника Сергея Лифаря.