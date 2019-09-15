В Черкасской области попрощались с 21-летним воином Александром Линчевским

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 693
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1953
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1098
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2799
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1359
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2043
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2799
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1593
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
12
9
4
5
5
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
Видео
Все видео
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4563
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1629
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30807
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 414
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 13:07

В Черкасской области попрощались с 21-летним воином Александром Линчевским

  Комментировать
В Черкасской области попрощались с 21-летним воином Александром Линчевским
Александр Линчевский погиб от пули снайпера

В субботу 14 сентября, около 5 часов утра, павшего под Волновахой бойца тридцать шестой отдельной бригады морской пехоты Александра Линчевского, встретили на Шполянщине. Последний путь нашего земляка в родной дом был устлан свечами вдоль дороги в деревни Сигнаевка и Матусов. Участники АТО, волонтеры, представители местных общин, жители села, молодежь и все неравнодушные со слезами на глазах встречали кортеж с телом погибшего Героя. Ему был всего 21 год.

Сообщает provce.ck.ua

Выразить свои соболезнования семье покойного приехали собратья павшего Героя, участники АТО, волонтеры, представители местной и районной власти, военнослужащие.

В тот же день с трогательными почестями похоронили Украинский Воина в родном селе Матусов, где он родился и вырос, откуда пошел защищать Родину. Сотни земляков: жители общины, района, участники АТО, одноклассники в этот день собрались в Матусове, где вырос и мужал Александр.

В последний путь проводили Александра заместитель командира воинской части А2777 майор Погорелый В.М., заместитель командира бригады подполковник Ломтев Р.В. и боевые товарищи. Тело Героя, покрытого живыми цветами, несли его побрить - участники АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Светлая память героям: на Донбассе погибли военные из Черкасс

Похоронили Александра Линчевского с воинскими почестями на Аллее Славы у могилы воина - пограничника Сергея Лифаря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черкасской области попрощались с 21-летним воином Александром Линчевским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 94035
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 43022
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 28567
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20934
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 20817
Донбасс
На состязаниях непокоренных в Гааге Украину представят 20 спортсменов
На состязаниях непокоренных в Гааге Украину представят 20 спортсменов Просмотров: 72
За сутки в зоне ООС произошло 14 обстрелов
За сутки в зоне ООС произошло 14 обстрелов Просмотров: 45
Волкер назвал условия для проведения выборов на Донбассе
Волкер назвал условия для проведения выборов на Донбассе Просмотров: 2700
Пристайко высказался относительно амнистии боевиков
Пристайко высказался относительно амнистии боевиков Просмотров: 2574
Зеленский готов рисковать ради Донбасса - Уолкер
Зеленский готов рисковать ради Донбасса - Уолкер Просмотров: 2997
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
Местные выборы могут провести на оккупированном Донбассе
Голосов: 6242
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua