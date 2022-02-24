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четверг, 24 февраля 2022 09:41

Украинцы отбили Счастье, врагов уничтожают

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Украинцы отбили Счастье, врагов уничтожают
Украинцы уничтожили около 50 вражеских военных. Фото: АрмияInform

Вооруженные силы Украины отразили нападение на Счастье Луганской области.

Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.

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"Украинцам нужно понять, что ВСУ дают активный отпор российским войскам, и этот отпор будет нарастать", - заявил на брифинге советник главы ОП Михаил Подоляк.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ Вооруженным Силам Украины наносить максимальные потери российским захватчикам. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

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