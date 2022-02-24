Украинцы отбили Счастье, врагов уничтожают

Вооруженные силы Украины отразили нападение на Счастье Луганской области.
Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.
Украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.
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"Украинцам нужно понять, что ВСУ дают активный отпор российским войскам, и этот отпор будет нарастать", - заявил на брифинге советник главы ОП Михаил Подоляк.
Президент Владимир Зеленский отдал приказ Вооруженным Силам Украины наносить максимальные потери российским захватчикам. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
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