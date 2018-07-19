Танки и авиация: чем Россия готовится атаковать Мариуполь

Чтобы захватить Мариуполь, Россия применит танки и авиацию. Фото: ИА "Вовремя"

Чтобы захватить одно из крупнейших городов на побережье Азовского моря - Мариуполь - Россия должна ударить авиацией и сформировать танковый кулак.

Такое мнение военный обозреватель Александр Коваленко выразил "Апострофу".

"Это должна быть полномасштабная операция с концентрацией в регионе сухопутных войск, а со стороны Азовского моря должны будут проводить десантные операции. Но, как известно, в ДНР нет никакого флота, чтобы осуществить такое десантирование. А, учитывая концентрацию ВСУ в этом секторе, Кремль просто будет обязан прибегнуть к регулярным подразделениям ВС РФ.

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Плюс, это должны быть мощные танковые кулаки, чтобы пробивать нашу многополосную оборону в данном секторе. Кроме того, при таком сценарии будет использована авиация ВСУ и системы ПВО, если Россия также ответит авиацией ", - сказал эксперт.

Россия в ближайшее время не будет атаковать Мариуполь, чтобы установить полный контроль над Азовским морем. Пока Владимир Путин пытается решить этот вопрос "малой кровью", но никаких гарантий в Украины нет.