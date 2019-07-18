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четверг, 18 июля 2019 21:36

Сутки на Донбассе: военный получил ранения

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Сутки на Донбассе: военный получил ранения
Боевики 6 раз открывали огонь. Фото: "Цензор"

18 июля боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский военный получил ранение, сообщает пресс-служба ООС.

Российские наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Песков. Украинские военные открыли огонь, сообщают в Минобороны.

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18
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