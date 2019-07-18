Сутки на Донбассе: военный получил ранения

18 июля боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинский военный получил ранение, сообщает пресс-служба ООС.
Российские наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Песков. Украинские военные открыли огонь, сообщают в Минобороны.
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