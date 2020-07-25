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суббота, 25 июля 2020 10:32

Сутки на Донбассе прошли без потерь

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Сутки на Донбассе прошли без потерь
За сутки подразделения ДСНС изъяли и обезвредили семьдесят взрывоопасных предметов Фото: dyvys.info

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины пострадавших нет.

24 июля российские оккупанты 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Старогнатовка противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Оккупанты обстреляли и позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевики и Шырокино. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новотошковское и Хутору Свободный.

По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

24 июля подразделения ДСНС из состава ООС обследовали около семи гектаров местности и изъяли и обезвредили семьдесят взрывоопасных предметов.

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