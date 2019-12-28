 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2592
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 108
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6786
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6102
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3105
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
6
8
3
5
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
&quot;Только зашли в зону ООС&quot;: в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
Видео
Все видео
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1044
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3357
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 297
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 11:43

Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
3

  Комментировать

Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена выпустил из-под ареста обвиняемого в трех убийствах Максима Мисяка
Фото: facebook.com/al.Kalenik
Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена выпустил из-под ареста обвиняемого в трех убийствах Максима Мисяка
Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена выпустил из-под ареста обвиняемого в трех убийствах Максима Мисяка

Дзержинский районный суд Харькова выпустил из-под ареста Максима Мисяка.

Его обвиняют в трех убийствах и покушении на депутата. Соответствующие документы обнародовал юрист Александр Каленик в Facebook.

Согласно с опубликованным ходатайством, прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемых в захвате здания Мариупольского ГУВД готовят на обмен

"Прокурор Ковалев выполнил преступный приказ и просит суд отпустить подсудимого, обвиняемого в 3 убийствах и покушении. Попросят в суде не покидать город, заходить к Ковалеву поговорить и не ругаться при беременных и детях. Все остальное ему не запрещено, паспорт может не сдавать", - отметил Каленик.

В документе, который обнародовал Каленик, говорится, что Максим Мисяк обвиняется в убийстве бизнесмена Ярослава Бисага в августе 2013 года, убийстве предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в марта 2014 и подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 32059
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 12583
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12582
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11862
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9207
Донбасс
Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года
Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года Просмотров: 81
Боевики подтвердили дату обмена пленными
Боевики подтвердили дату обмена пленными Просмотров: 432
Путинские боевики ранили украинского военного
Путинские боевики ранили украинского военного Просмотров: 126
Украинской армии передали новую технику
Украинской армии передали новую технику Просмотров: 1215
Для оккупированных территорий откроют телеканал
Для оккупированных территорий откроют телеканал Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 4702
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua