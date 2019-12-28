Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах

Фото: facebook.com/al.Kalenik

Дзержинский районный суд Харькова выпустил из-под ареста Максима Мисяка.

Его обвиняют в трех убийствах и покушении на депутата. Соответствующие документы обнародовал юрист Александр Каленик в Facebook.

Согласно с опубликованным ходатайством, прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

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"Прокурор Ковалев выполнил преступный приказ и просит суд отпустить подсудимого, обвиняемого в 3 убийствах и покушении. Попросят в суде не покидать город, заходить к Ковалеву поговорить и не ругаться при беременных и детях. Все остальное ему не запрещено, паспорт может не сдавать", - отметил Каленик.

В документе, который обнародовал Каленик, говорится, что Максим Мисяк обвиняется в убийстве бизнесмена Ярослава Бисага в августе 2013 года, убийстве предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в марта 2014 и подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.