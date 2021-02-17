Сообщили хорошие новости с передовой

Боевики не нарушали режим тишины в течение суток. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировали", - сообщили в пресс-центре.

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Кроме того, в районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня саперы ДСНС разминировали почти 6 га территории и передали на уничтожение 217 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.