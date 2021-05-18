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вторник, 18 мая 2021 08:07

Снайпер оккупантов подстрелили воина ВСУ

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Снайпер оккупантов подстрелили воина ВСУ
Снайпер оккупантов подстрелил воина ВСУ. Раненого срочно эвакуировали в больницу. Фото: facebook.com/pressjfo.new

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в штабе ООС.

Враг обстреливал Новолуганское, Пески, Зайцево, Опытное, Новотошковское, Причепиловку и Авдеевку. Били в сторону наших позиций из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное. На обстрелы противника наши военные открывали огонь", - говорят в штабе.

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Украинская сторона СЦКК сообщает о провокационном обстреле из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемники обстреляли позиций Вооруженных сил Украины в районе Песков с минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Донецка. Минометы поставили на площадках в жилой застройке возле городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было спровоцировать ВСУ на ответный огонь. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами".

По состоянию утро 18 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Вооруженные формирования РФ ударили по Катериновке с реактивного пехотного огнемета. Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненнуое облако объемом 120 куб м. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.

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