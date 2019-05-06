Смена командующего Объединенных сил: у советника Зеленского возник вопрос к Порошенко

В Зеленского прокомментировали назначение Александра Сирского новым командующим Объединенных сил. Фото: BBC

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что назначение нового командующего Объединенных сил "абсолютно нормальное".

В то же время Апаршина интересует, почему Порошенко не сделал этого до выборов, передает "Интерфакс".

"Это абсолютно нормальное назначения. Я знаю генерала Сирского (новый командующий Объединенных сил - Gazeta.ua), это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и я лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах ", - отметил советники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные рассказали о ситуации на Донбассе

При этом Апаршин отмечает, что сейчас есть вопрос, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов, на которых Порошенко проиграл.

"Выборы вроде закончились. Можно же это было сделать раньше", - подчеркнул эксперт.

Действующий президент Украины Петр Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил. Генерал-лейтенанта Сергея Наев заменит генерал-лейтенант Александр Сирский.