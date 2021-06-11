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пятница, 11 июня 2021 02:23

Россия отказалась обменять четырех тяжелобольных украинцев

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Россия отказалась обменять четырех тяжелобольных украинцев
Россия отказалась отдать тяжелобольных украинцев. Фото: ОП

Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных.

С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук. Он мотивировал это предложение тем, что Украина сможет обеспечить надлежащее лечение граждан.

"Кравчук выступил с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано", - сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на владу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными. Россия подает в списки фейковых лиц

Украинская делегация в ТКГ обвиняла Россию в том, что она ненадлежащим образом реагирует на предложения по обмену пленными.

Как известно, украинская сторона в ТКГ просила вызволить из плена почти 100 человек, местонахождение которых уже удалось установить.

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