Россия начала раздавать жителям оккупированного Донбасса загранпаспорта

Оккупанты начали раздавать жителям Донбасса российские загранпаспорта. Фото: росзми

Россия начала выдавать свои загранпаспорта жителям Донбасса.

Их получат те, кто оформил гражданство государства-оккупанткой, сообщает российский МИД.

"Получить загранпаспорт имеет право любой гражданин Российской Федерации, независимо от возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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24 апреля президент России Владимир Путин издал указ, упрощающий процедуру получения российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.