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среда, 09 июня 2021 00:27

Россия действует цинично в отношении своих агентов, задержанных СБУ

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Россия действует цинично в отношении своих агентов, задержанных СБУ
Россия не спешит обменивать своих граждан. Фото: УНИАН

Российская делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинской, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан.

"Мне приходится общаться с родственниками наших пленных. Конечно, это очень тяжело, я бы сам хотел что угодно сделать, чтобы вернуть людей и не чувствовать боли, которая исходит от их родных. Но здесь ничего не поделаешь. Россия, к сожалению, относится к своим людям, которые у нас содержатся в местах ограничения свободы, как к товару. И пока у нее не появился какой-то интересный объект для обмена, она просто не идет на обмен", - заявил участник переговорной группы, член ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

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Он отметил, что "такова, к сожалению, циничность российской политики, и здесь трудно что-то сделать".

"Каждый день я читаю в новостях, что СБУ задержала какого-то агента ФСБ либо еще кого-то – тогда у меня возникает надежда, что среди этих людей все-таки найдется кто-то, кто действительно дорог Путину, России как агент, как носитель информации, и она тогда захочет кого-то поменять. Пока что, вероятно, нет у нас такого объекта для обмена. А говорить о каких-то человеческих мотивах для обмена с той стороной, к сожалению, не представляется возможным. В отличие от нас они (россияне – ред.) не ставят на ТКГ вопрос об освобождении или обмене своих людей. Это непонятно нам, но это факт", - заявил Гармаш.

Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает провести обмен заключенными.

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