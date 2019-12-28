Российский канал показал украинских пленных 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора. Фото - hromadske.ua

На телеканале "Россия 1" показали еще трех военнопленных украинцев, которых содержит в колонии оккупированного Донецка.

В сюжете видно 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора. Кто третий мужчина - неизвестно, пишет hromadske.ua.

На видео Жемелинський спросил у так называемой "омбудсменки ДНР" Дарьи Морозовой, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова ответила, что все трое есть в списках на будущий обмен удерживаемыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подтвердил дату обмена пленными

Также телеканал показал комментарий Жемелинського, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков ДНР 17 февраля 2018 под Песками.

Борис Пундор - один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен ДНР, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019.

Немного ранее "Россия 1" показала трех других украинских военных, которые тоже находятся в плену ДНР: Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондаря