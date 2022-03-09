Российские оккупанты замаскировались под гражданских и двигаются на Николаев - Генштаб ВСУ

Идут 14 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупационные войска Российской Федерации в Херсонской области переоделись в гражданскую одежду и выдвинулись в направлении Николаева.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6.00 9 марта.

Во временно занятых русскими войсками населенных пунктах Черниговской области, враг продолжает самовольно распоряжаться территорией и объектами.

"Скрывает вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных заведений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи", - говорится в сводке.

В Бердянске оккупант начал распространять пропагандистские материалы, дискредитирующие военно-политическое руководство Украины.

По данным Генштаба, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебного собрания в оккупированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это связано с большими потерями врага в личном составе, пояснили в Генштабе.

"Противник активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины. Зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек. Однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне", - добавили в сообщении.

Украинские военные продолжают вести оборонную операцию в пределах определенных зон.

Защитники Киева отражают наступление противника, наносят огненное поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживают определенные рубежи, отметили в ВСУ.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.