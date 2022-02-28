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Спецтема: Напад Росії на Україну

Российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома в Сартане

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Российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома в Сартане
Бомбы упали на жилые дома. Фото: facebook.com/mariupolrada.gov.ua

Утром 28 февраля оккупационные войска Российской Федерации нанесли авиаудар по поселку Сартаны Донецкой области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Утро для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь в Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. От атаки оккупантов пострадали трое людей. Другие жильцы стали массово прятатся в подвалах.

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