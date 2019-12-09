РФ назвала количество претендентов на российское гражданство среди жителей ДНР и ЛНР

Как утверждают в МВД России, 125 тысяч жителей ДНР и ЛНР российское гражданство уже получили. ФОТО: dnr-live.ru

Более 160 тысяч жителей ЛНР и ДНР подали заявления на получение российского гражданства. 125 тысяч уже его получили.

Заявил об этом глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", – сказал он.

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РФ ускорила выдачу паспортов на Донбассе. Как отмечают в Минобороны Украины, благодаря увеличению количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.