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вторник, 24 июля 2018 16:45

Референдум для Донбасса: Волкер проехался по предложению Путина

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Референдум для Донбасса: Волкер проехался по предложению Путина
Курт Волкер заверил, что США осуждают действия РФ в Украине. Фото: flickr.com/usembassykyiv

США не признают легитимным референдум на оккупированном Донбассе, который предлагает провести российский президент Владимир Путин.

Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в эфире "112 Украина".

"Белый дом уже сделал заявление - он отверг это предложение. В условиях, когда украинское правительство не контролирует эти территории, люди живут в опасности, нет свободы передвижения, люди уезжают, - никакого референдума быть не может. Он не будет легитимным. США отвергают предложение любых референдумов", - сказал Волкер.

Он заверил, что США не признают российскую аннексию Крыма и использование войск РФ на Донбассе.

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По информации Bloomberg, президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

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