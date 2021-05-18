Премьер-министр Эстонии посетила Донбасс

Кая Каллас посетила контрольный пункт въезда-выезда. Фото: УП

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила контрольный пункт въезда-выезда на линии соприкосновения.

Осмотрела сооружение сервисной зоны, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Каллас поехала в Луганскую область совместно с министром Алексеем Резниковым.

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"Границы Украины международно определены. Луганск - это Украина, Донецк - это Украина, и Крым - это Украина. Мы семь лет стоим бок о бок с Украиной и продолжим это делать столько, сколько потребуется. Я убеждена, что лучший ответ Украины на вооруженную агрессию России - это реформы. И, конечно, инвестирование в развитие подконтрольных правительству территорий. Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь жизнь и Украина - это европейская страна", - отметила она.

Лучшим ответом Украины на российскую агрессию является проведение реформ, которые приближают ее будущее членство в ЕС и НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.