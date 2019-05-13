Правоохранители нашли на железнодорожной станции 27 гранат

На железнодорожной станции в Луганской области нашли пакет с гранатами. Фото: Facebook

На железнодорожной станции Рубежное в Луганской области правоохранители нашли пакет с 27 гранатами.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Во время движения пассажирских поездов в указанных областях полицейские начали нести службу со служебными собаками и уже есть положительный результат - вчера один из пассажиров после получения информации о работе в поезде полицейского-кинолога со служебной собакой на железнодорожной станции Рубежное выбросил пакет с 17 гранатами Ф1 и 10 РГД-5. Видимо, нервы сдали в ожидании полицейских", - рассказал он.

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Аброськин отметил, что с целью предотвращения попадания в мирные области нашей страны оружия и взрывчатки усиливается несения службы на блокпостах, автовокзалах, железнодорожных вокзалах Донецкой и Луганской областей.

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