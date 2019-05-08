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среда, 08 мая 2019 22:53

Попали в аварию полицейские, которые помогали эвакуировать раненых бойцов

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8 мая в Мариуполе в аварию попал автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов.

Автомобиль патрульных, с включенными красными проблесковыми маячками и сиреной, сопровождал движение волонтерского автомобиля подразделения медицинской эвакуации, который спасает жизни украинских воинов в зоне ООС, сообщает полиция.

"Во время проезда перекрестка автомобиль патрульных попал в ДТП с автомобилем Ford. Пострадавшему пассажиру автомобиля Ford патрульные предоставили домедицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Врачи стабилизировали состояние раненых воинов, отметили в полиции.

Автор: Полиция
  В Мариуполе полицейские попали в аварию
В Мариуполе полицейские попали в аварию

Автор: Полиция
  В Мариуполе полицейские попали в аварию
В Мариуполе полицейские попали в аварию

Автор: Полиция
  В Мариуполе полицейские попали в аварию
В Мариуполе полицейские попали в аварию

В селе Шклинь Гороховского района Волыни произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб.

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