Показали фото убитого на Донбассе нацгвардейца

Обнародовали фотографии нацгвардейца 25-летнего Романа Романенко, которого боевики подло убили во время режима тишины на Донбассе. У него был позывной "Бич".

Соответствующий пост с фотографиями размещен на странице aphareus в Twitter.

Автор: aphareus/Twitter Младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко был убит боевиками в Донбассе во время перемирия

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Известно, что Романенко проживал в Днепре.

Автор: aphareus/Twitter Младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко был убит боевиками в Донбассе во время перемирия

"Перестали стрелять? !!! Слов нет ...", "Скорбим", "Вечная светлая память", - пишут пользователи сети.

10 августа вблизи поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. боевики вели обстрел украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Один военный погиб, это Романенко Роман Сергеевич. Был младшим лейтенантом Национальной гвардии Украины. Еще один украинский боец ​​получил ранения.