Пленных украинцев привезли на место обмена (онлайн-трансляция)

Пророссийские боевики уже привезли украинских военнопленных на место обмена. Он должен состояться в КПВВ "Майорское", что в Донецкой области.

Процесс обмена подошел к финальной стадии, пишет в своем телеграмм-канале пропагандист Родион Мирошник.

Кроме того, различные телеграмм каналы тоже сообщают о том, что донецкие боевики уже привезли украинских пленников. Канал "Измена или победа" даже пишет, что они уже пересекли линию разграничения и находятся на подконтрольной украинскому власти территории.

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Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встречи.