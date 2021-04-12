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понедельник, 12 апреля 2021 13:23

От обстрелов оккупанта погиб украинский воин

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От обстрелов оккупанта погиб украинский воин
Вооруженное формирование России не прекращает огонь по украинским позициям. Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 апреля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины из-за обстрелов вооруженного формированиями Российской Федерации.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - пишет ОТУ "Север" в Faceebook.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Об инциденте вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - пишет управление.

За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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