"Операция была невозможной, сердце останавливалось трижды" - военный из Житомирщины умер в Днипре

12 августа в Днепре умер украинский военный с Житомирщины. Фото: из открытых источников

Вечером 12 августа в Днипре умер украинский военный Дмитрий, родом из поселка Мирополь Житомирской области.

Его ранение, полученное у Широкино, было несовместимым с жизнью. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок.

"Мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломанные на части. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрели в потолок, кома ІІІ степени. Врачи "Мечникова", надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции. Операция была невозможной. Жестокий мир безысходности. Все рушится, когда обрывается жизнь", - написал главный врач больницы Сергей Рыженко.

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Сердце Дмитрия останавливалось трижды, реаниматологам удавалось запускать.

Дома у него остались жена и ребенок.

6 августа на Донбассе погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов. Все они бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Погибшие - 1988-го, 1995-го, 1998-го и 1999 годов рождения и с разных регионов Украины.