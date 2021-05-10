Оккупанты вели огонь и глушили сигнал GPS: опасные сутки в зоне ООС

Оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Фото: @pressjfo.news

9 мая российские войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки, сообщает пресс-центр ОС.

Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями оккупанты глушили GPS-сигнал вблизи Верхньоширокивського, Черненко, Степановки, Новогнатовки, Старогнатовки и Светлого Луча. У населенных пунктов Железное и Калинове наблюдатели Миссии, из-за глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День матери: украинские воины передали поздравления с передовой

С начала текущих суток, 10 мая, противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра вблизи Троицкого.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

В городе Коростень, Житомирская область, состоялась церемония прощания с разведчиком 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й ОМБр Сергеем Коробцовым. Солдат погиб 6 мая у Песков Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ.