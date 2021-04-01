Оккупанты ранили второго украинского военного за сутки

Ранен украинский военный. Фото: Укринформ

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий.

Военного ранили в результате обстрела позиций вблизи Новотошковское, сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с гранотомета недалеко от населенного пункта Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение, - говорится в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Ранее в пригороде Шумов противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов, а вблизи Луганского и Золотого-4 с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.