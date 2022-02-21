Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой

По состоянию на 17:00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 54 раза обстреляли позиции ВСУ.
В результате обстрелов в понедельник еще трое военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении, сообщили в штабе ООС.
"Состояние здоровья воинов разной тяжести", - говорится в сообщении.
Пять раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Счастье. Трижды Лебединское из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
Российско-оккупационные войска также обстреляли:
- Чермалык - из минометов калибра 82 мм;
- дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов;
- дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
- дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм;
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- Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов;
- четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов;
- Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Троицкое, Прицепиловку и Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;
- дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;
- Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов;
- дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- дважды Зайцево, Новолуганское, Марьинку, Опытное, Широкино и Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
Сегодня под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка. Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке.
Один военнослужащий сегодня получил ранения во время обстрела Станицы Луганской. Его доставили в лечебное учреждение.
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