Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой

Зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 17:00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 54 раза обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрелов в понедельник еще трое военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении, сообщили в штабе ООС.

"Состояние здоровья воинов разной тяжести", - говорится в сообщении.

Пять раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Счастье. Трижды Лебединское из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

Российско-оккупационные войска также обстреляли:

- Чермалык - из минометов калибра 82 мм;

- дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

- Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов;

- дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

- дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

- дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев просит у Путина "спасти 800 тыс. граждан России на Донбассе"

- Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов;

- четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов;

- Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Троицкое, Прицепиловку и Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;

- дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

- Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;

- Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов;

- дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

- дважды Зайцево, Новолуганское, Марьинку, Опытное, Широкино и Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.

Сегодня под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка. Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке. Один военнослужащий сегодня получил ранения во время обстрела Станицы Луганской. Его доставили в лечебное учреждение.