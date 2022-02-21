Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 765
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
1 Просмотров: 396
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 783
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 315
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1269
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1251
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8190
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10198
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1728
Фото
Все фото
14
15
3
10
5
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Враг изрешетил пулями 20 населенных пунктов Донбасса: имеем еще одного раненого
Враг изрешетил пулями 20 населенных пунктов Донбасса: имеем еще одного раненого
Видео
Все видео
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
"Генпрокурор ЛНР" показал, как лупит из запрещенной "Минском" гаубицы
"Генпрокурор ЛНР" показал, как лупит из запрещенной "Минском" гаубицы
Интервью
1/5
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Просмотров: 972
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1026
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2340
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2403
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 6390
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 90
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
понедельник, 21 февраля 2022 18:24

Спецтема: Враг возле украинской границы

Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой

  Комментировать
Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой
Зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 17:00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 54 раза обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрелов в понедельник еще трое военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении, сообщили в штабе ООС.

"Состояние здоровья воинов разной тяжести", - говорится в сообщении.

Пять раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Счастье. Трижды Лебединское из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

Российско-оккупационные войска также обстреляли:

- Чермалык - из минометов калибра 82 мм;

- дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

- Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов;

- дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

- дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

- дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев просит у Путина "спасти 800 тыс. граждан России на Донбассе"

- Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов;

- четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов;

- Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Троицкое, Прицепиловку и Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;

- дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

- Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;

- Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов;

- дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

- дважды Зайцево, Новолуганское, Марьинку, Опытное, Широкино и Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.

Сегодня под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка. Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке.

Один военнослужащий сегодня получил ранения во время обстрела Станицы Луганской. Его доставили в лечебное учреждение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты нарастили обстрелы: неутешительные новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

"Резня Грациани": военные фотографировались с отрезанными головами эфиопов

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 33752
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 3 Просмотров: 32527
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 6 Просмотров: 17695
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 10998
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 10422
Донбасс
План нападения Путина на Украину уже начался - данные западной разведки
План нападения Путина на Украину уже начался - данные западной разведки 1 Просмотров: 990
Россия сообщает об "украинском диверсанте" в плену
Россия сообщает об "украинском диверсанте" в плену Просмотров: 630
Медведев просит у Путина "спасти 800 тыс. граждан России на Донбассе"
Медведев просит у Путина "спасти 800 тыс. граждан России на Донбассе" Просмотров: 1188
Путин анонсировал решение по "ЛДНР"
Путин анонсировал решение по "ЛДНР" Просмотров: 4005
Путин завел пластинку о "карательных операциях" на Донбассе и атаке НАТО
Путин завел пластинку о "карательных операциях" на Донбассе и атаке НАТО Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
6
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
4
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
3
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
1
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
Голосов: 12657
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть