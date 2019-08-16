Оккупанты на Донбассе выдали уже 25 тысяч российских паспортов

На Донбассе продолжают выдавать российские паспорта. Фото: РБК

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации более 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, получили его уже более 25 тыс.

"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.

С указанных граждан гражданство РФ получили уже более 25 тыс. человек.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.