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суббота, 08 мая 2021 09:14

Оккупанты 11 раз нарушили "тишину" на Донбассе

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Оккупанты 11 раз нарушили &quot;тишину&quot; на Донбассе
Наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Также враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. У населенного пункта Шумы противник бил из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го калибра. С крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельске, а у Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

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Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - еще и с подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сказали в штабе.

По состоянию на 7:00 8 мая зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

"Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Потерь среди военных нет", - добавили в штабе.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе поселка Пески, в Донецкой области, 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

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Дата
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