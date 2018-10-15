Новое российское оружие нашли на Донбассе

В статье Атлантического совета рассказывается о переносных станции спутниковой связи. Фото: espreso.tv

Эксперты лаборатории криминалистических исследований Атлантического Совета проанализировали фотографии и нашли новые доказательства присутствия современных российских систем на оккупированных территориях Донбасса

"При том, что Россия уменьшила количество военнослужащих и тяжелых вооружений, отправляются на восток Украины, она поддерживала, если даже не увеличила количество и качество нелетального снаряжения и продолжала оказывать необходимый персонал, обладающий техническими знаниями, в частности, специалистов в области электронной войны" , - говорится в статье на сайте организации.

В ней, в частности, рассказывается о переносных станции спутниковой связи "Аурига-1.2" и "Барьер-Т". Фото этих систем выложили в соцсети. Проанализировав их, специалисты пришли к выводу, что съемка была проведена в пригороде Макеевки, на территории так называемой ДНР, ориентировочно весной-летом 2017 года.

Эти системы, в дополнение к другой помощи со стороны России, серьезно способствуют усилению возможностей подчиненных Россией боевиков, благодаря таким механизмам поддержки, как психологические операции, перехват сигналов, разведка и расширенные коммуникации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанин рассказал интересную историю о руководителях ДНР

Несмотря на то, что точное время применения систем эксперты назвать не могут, им ясно, что террористические группировки, управляемые Россией, как и раньше. В значительной степени полагаются на российские военные ресурсы.

За минувшие сутки на Донбассе боевики 23 раза обстреливали позиции Объединенных сил. Трое военнослужащих получили ранения.