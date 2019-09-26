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четверг, 26 сентября 2019 12:31

"Не афишируют свое хобби. Здесь еще осталась боязнь лука" - мужчина открыл стрелковый клуб на Донбассе
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Юрий Стрельников из Доброполья открыл в июле 2019 стрелковый тир. Бывший IT-специалист обучает детей и взрослых стрельбе из лука и арбалета. Свое хобби он превратил в бизнес.

"Работал "айтишником" в государственном предприятии. Попал под сокращение. В течение полугода искал работу. Стал на учет в центр занятости. Там же пошел на курсы "Основы предпринимательской деятельности". После их завершения получил одноразовую помощь на развитие собственного дела", - говорит Gazeta.ua Юрий.

На эти средства минимально закупил луком, стрелами. Пришлось вкладывать свои деньги. Своими руками делал некоторое оборудование для тира.

"Это было мое хобби. В молодости занимался спортивной стрельбой, стрелял из пневматики, огнестрельного оружия и арбалета. Когда достиг насыщения прицельной стрельбы, перешел к интуитивной. Это гораздо интереснее спортивной стрельбы и полезно для здоровья и отдыха", - добавляет Юрий Стрельников.

  Юрий учит детей стрелять из арбалета. Фото: из собственного архива
Юрий учит детей стрелять из арбалета. Фото: из собственного архива

Тир мужчина оборудовал на территории местного рынка, далеко от торговых площадок. Площадка для тира искал два года из-за дороговизны аренды помещений в Доброполье.

Чтобы открыть полноценный стрелковый клуб в помещении нужно около 700 тысяч гривен, чтобы он работал круглый год.

"Нормальные параметры для тира - 9 метра в ширину и 40 в длину. У меня на воздухе – это 5 на 20 метров. Сейчас посетители стреляют с 15 метров. Еще немного - нужно будет увеличивать пространств, потому что им уже будет здесь тесно", - говорит Юрий.

Стрелы, лук и комплектующие для них покупает в Киеве.

"Два луки из бамбука украинского производства. Стрелы тоже. Покупал еще стрілоуловлювальну сетку. В Харькове покупал изолон-блок для мишеней. Сами мишени заказывал в типографии. Она на качественной бумаге, поэтому ты сразу видишь свой результат. В день уходит 6 листов мишени", - говорит Юрий Стрельников.

Кроме этого, в стрелковом тире есть подвижные мишени. Это кубики из изолона и теннисные шарики. Есть мишень "елочка". Она состоит из красной стойки и толстой резиновой мишенью. Они многоразовые. По словам Юрия, людям интересно стрелять из движущих предметов.

  Мишень "Елочка"
Мишень "Елочка"

"Стрелы из дерева. За два месяца работы тира уже сломалось с десяток стрел. Это частое явление, потому что приходит к нам новички", - добавляет стрелок.

На один лук нужно минимум 6 стрел. Учитывая то, что они деформируются и ломаются, лучше иметь в запасе два десятка.

В тире у Юрия 50 стрел, 2 лука для взрослых и два небольших, подростковых. Один прямой лук стоит минимум 1350 гривен.

  Бумажные мишени Юрий заказывает в типографии
Бумажные мишени Юрий заказывает в типографии

15-летний сын Максим в свободное время вместе с мужем тоже стреляет из лука. В тире стреляют как дети, так и взрослые. Пострелять из лука приходят и девушки.

  Девочки также ходят стрелять из лука
Девочки также ходят стрелять из лука

"Ко мне ходит девочка. Так она с 15 метров стреляет по мишени. За полчаса по 15 серий стрельбы. Бывает, что покупают абонемент несколько раз и уже потратили все занятия", - добавляет Юрий.

По словам мужчины, это не прибыльный бизнес. На Донбассе сейчас туго с предпринимательской деятельности, очень долго раскачиваются в регионе.

"В городе есть лучники. Но они не афишируют свое хобби. Здесь еще осталась боязнь лука и арбалета, потому что ситуация на Донбассе играет свою роль. В городе негде было тренироваться, поэтому и открыл тир", - говорит мужчина.

В планах Юрия утеплить стрелковый тир на воздухе, чтобы людям было не холодно и полностью его накрыть. В перерывах между подходами можно было выпить чай и согреваться.

  Женщины также любят стрелять из лука
Женщины также любят стрелять из лука

Стрелец мечтает добавить в тир и пневматическое оружие.

"У меня интересуются о возможности стрелять из пневмата. Разрешительных документов на это не нужно, если оружие до 4,5 мм. Главное – наличие закрытого тира Также, никаких документов не нужно, чтобы пользоваться луком и арбалетом. Это считается спортивным занятием", - рассказывает Юрий.

Чтобы оборудовать стрелковый клуб, мужчина подал заявку в программу развития ООН. На бизнес идею выделяют до 173 тыс 702 гривен.

"Из этой суммы нужно 25% вложить собственных средств. Я почти эту сумму собрал. До 1 октября подается заявка. Еще две недели ее рассматривают. Если пойдет все хорошо, то в середине ноября могу получить грант", - говорит Юрий Стрельников.

В спортзале с больной спиной не пойдете заниматься, то здесь можно подобрать лук по весу

По его словам, противопоказаний по возрасту и здоровью в стрелковом спорте нет.

"Если в спортзале с больной спиной не пойдете заниматься, то здесь можно подобрать лук по весу ,плюс свежий воздух и при стрельбе дыхание нормализируются. Тогда организм хорошо снабжается кислородом. Лучше тогда работает мозг. Все мышцы до пояса задействованы во время стрельбы",- добавляет мужчина.

Стрелковый клуб в Доброполье работает в будние дни с 16:00, в выходные – с 10 утра.

"К 16:00 в будние дни обычно клиентов нет. Взрослые на работе, а школьники еще учат уроки или находятся в школе. В выходные работаю с 10 утра. В день приходит от 3 до 10 человек", - говорит Стрельников.

Цена на стрельбу из лука и арбалета разная.

По словам Юрия, по началу стрельба из лука и арбалета 12 выстрелов стоила 35 гривен. Это как чашка кофе. Сейчас – 30 выстрелов до 2 человек – 30 гривен. Если один час до 4 человек и одна дорожка - 200 грн.

Можно тренироваться со своим инвентарем. 10 посещений в месяц - 200 гривен. Тренировки с тренерским оборудованием и 10 посещений по одному часу - 250 грн. Но это только лук.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе. Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения.

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