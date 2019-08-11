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воскресенье, 11 августа 2019 13:16

Назвали имя погибшего на Донбассе военного

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Назвали имя погибшего на Донбассе военного
Погибшего на Донбассе нацгвардейця зовут Роман Романенко. Фото: Prm

Украинского военного, погибшего на Донбассе 10 августа, зовут Романенко Роман Сергеевич.

Роман Романенко был младшим лейтенантом Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-служб операции Объединенных сил.

"Командование операции Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича", - говорится в сообщении.

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10 августа возле поселка Луганское Бахмутского р-на, Донецкой обл. боевики вели обстрел украинских позиций с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Здесь погиб военнослужащий Национальной гвардии, еще один получил ранения.

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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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