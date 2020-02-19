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среда, 19 февраля 2020 00:43

Наступление близ Золотого: Россия привезла новую ложь в Совбез ООН

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Наступление близ Золотого: Россия привезла новую ложь в Совбез ООН
Представитель РФ заявил о двух погибших украинских воинах. Фото: Reuters

Россия на заседании Совета безопасности ООН подала свою интерпретацию последних событий на Донбассе, где поддерживаемые ею боевики атаковали украинских военных.

Выступал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Он традиционно не признал участия России в войне, заявив, что в конфликте есть две стороны - "это Донбасс и Киев". И пытался переложить вину за эскалацию на Украину.

Коллегам по СБ ООН представитель РФ сообщил, что обстрелы возле Золотого устроила "диверсионная группа ВСУ".

"При приближении к линии соприкосновения украинская группа подорвалась на минном поле, в результате чего погибли не менее двух человек, ранены трое", - сказал Небензя.

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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.

В России заявили, что не причастны к последним событиям на Донбассе.

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