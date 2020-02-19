Наступление близ Золотого: Россия привезла новую ложь в Совбез ООН

Представитель РФ заявил о двух погибших украинских воинах. Фото: Reuters

Россия на заседании Совета безопасности ООН подала свою интерпретацию последних событий на Донбассе, где поддерживаемые ею боевики атаковали украинских военных.

Выступал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Он традиционно не признал участия России в войне, заявив, что в конфликте есть две стороны - "это Донбасс и Киев". И пытался переложить вину за эскалацию на Украину.

Коллегам по СБ ООН представитель РФ сообщил, что обстрелы возле Золотого устроила "диверсионная группа ВСУ".

"При приближении к линии соприкосновения украинская группа подорвалась на минном поле, в результате чего погибли не менее двух человек, ранены трое", - сказал Небензя.

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