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среда, 12 мая 2021 21:40

Нашли тайник боевиков с взрывчаткой

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Нашли тайник боевиков с взрывчаткой
На Донбассе нашли взрывчатку, которую спрятали в 2015 году. Фото: Донецкая областная прокуратура

Тайник наемников РФ с 20 кг взрывчатки обнаружили сотрудники СБУ в прифронтовом селе Первомайское Донецкой области.

Расследование установило, что взрывчатку спрятали в начале 2015 года, во время активных боевых действий в районе Донецкого аэропорта, сообщает Прокуратура Донецкой области.

Неустановленные лица спрятали взрывчатое вещество пластид. Его замаскировали под строительный мусор. Тайник обнаружили на территории одного из частных домовладений.

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Правоохранители изъяли взрывчатку. Начали уголовное производство по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами. Устанавливают причастных к преступлению.

В Мариуполе Донецкой области на территории заброшенного завода Азовмаш обнаружили незаконный склад оружия. Схрон нашли оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ.

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