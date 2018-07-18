Нападение России на Мариуполь: генерал дал прогноз

Владимир Путин пока воздержится от вооруженной атаки на азовские порты. Но неизвестно, надолго ли. Фото: Крим.Реалии

Россия в ближайшее время не будет атаковать Мариуполь, чтобы восстановить полный контроль над Азовским морем.

Пока Владимир Путин пытается решить этот вопрос "малой кровью", однако никаких гарантий в Украины нет, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко УНИАН.

"Они перебросили туда разнообразную современную технику сухопутных, воздушных и подводных войск, которую производили в последние годы, тем самым сформировали ударную группировку с ракетными, зенитно-ракетными комплексами и подводными лодками.

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Однако сейчас это Владимиру Путину не выгодно - он ищет для себя возможности решить вопрос дешевым способом. Это видно и по переговорам с Трампом - вероятно, они все же обсуждали вопрос Крыма, но каждый из них и в дальнейшем придерживается своей позиции. Путин в этой ситуации хочет выйти неким миротворцем: не разворачивая масштабных действий, оставить политическое давление на Украину ", - сказал генерал.

16 июля президент Петр Порошенко заявил, что не исключает вооруженной агрессии российских войск на порты Азовского моря. РФ резко увеличила в Крыму группировки войск.