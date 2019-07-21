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воскресенье, 21 июля 2019 15:34

"Начали срочное расследование" - Зеленский о гибели украинских военных

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&quot;Начали срочное расследование&quot; - Зеленский о гибели украинских военных
21 июля погибли двое украинских воинов, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионной группой боевиков. Фото: Кореспондент

В Украине проведут расследование гибели двух военных и ранения еще двух в районе города Счастье Луганской обл.

"Выстрелов не было. Но есть погибшие из-за мины. Поэтому начали срочное расследование. Два человека ранены, двух человек, к сожалению, с нами больше не будет. Молю Бога, чтобы ситуация была хоть немного стабильнее", - сообщил президент Владимир Зеленский, передает tsn.ua.

21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочная запрет на любое ведения огня между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом договорились на переговорах в Минске.

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В то же время 21 июля погибли двое украинских воинов, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионной группой боевиков. Еще двое ранены.

20 июля боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

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Дата
21
июля

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